На запорожских курортах СБУ ищет боевиков

На побережье Акимовского и Приазовского районов проходит совместный рейд сотрудников Мелитопольского городского отдела СБУ в Запорожской области, миграционной службы, а также мелитопольских и акимовских пограничников Бердянского отряда Азово-Черноморского регионального управления государственной пограничной службы Украины.

Они проверяют базы отдыха, выявляя среди курортников людей, прибывших к морю из «ДНР» и «ЛНР», а также осуществляют паспортный контроль отдыхающих, передает РИА Мелитополь.

Проверку прошли порядка 20 баз отдыха на Федотовой косе и Пересыпи. Миграционные службы проверяли также рынки. В результате совместного рейда выявлено 4 иностранца – два гражданина Узбекистана и два из Туркмении, которые нарушили паспортный режим, пребывая на территории Украины. Решается вопрос о применении меры воздействия к нарушителям.

По предварительной информации на базах отдыха были выявлены несколько человек, прибывших в Кирилловку на отдых с территории «ДНР» и «ЛНР». Представителей «ДНР» и «ЛНР» проверяют по базе данных на причастность к участию в военном конфликте на востоке Украины. К обычным жителям «ДНР» и «ЛНР», которые приехали отдохнуть на курорты Азовского побережья, у спецслужб претензий нет. Проверка проводится с целью выявления на территории Украины боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Такие профилактические мероприятия будут продолжаться на протяжении всего курортного сезона, сообщает СБУ.