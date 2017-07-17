Поклонская в годовщину теракта с Boeing 777 приняла участие в крестным ходом с иконой Николая II

Поклонская в годовщину теракта с Boeing 777 приняла участие в крестным ходом...

В ночь на понедельник депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которой в Украине выдвинуто обвинение в госизмене, прошла крестным ходом от Храма-на-Крови Екатеринбурга до монастыря святых Царственных страстотерпцев, находящегося в урочище Ганина яма в Свердловской области.

Она шла во главе колонны с иконой Николая II в руках в память о расстрелянной царской семье, передает ТАСС.

«Для меня это большая честь, я считаю, что православные люди, которые чтут свою великую историю, удивительную, имеют возможность приехать в эту ночь в Екатеринбург на русскую Голгофу», — сказала депутат.

Напомним, ровно три года назад, 17 июля 2014 года, российские оккупанты сбили в небе над Доне́цкой областью Boeing 777, выполнявший рейс Амстердам—Куала-Лумпур.

Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.