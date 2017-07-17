Президент США подтвердил нежелание снимать с РФ санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не думал снимать санкции с России. Об этом, как пишет Politico, он заявил журналистам на борту своего лайнера по пути из Парижа.

«Прямо сейчас у нас очень серьезные санкции против России. Я не хотел и даже не думал о том, чтобы снять их. Кто-то говорил, что Дональд Трамп хочет это сделать, но я не хочу их снимать», — сказал он.

Глава Белого дома также подтвердил, что он и президент России Владимир Путин обсудили находящиеся на рассмотрении в Конгрессе законы о санкциях на прошлой неделе на саммите G20 в Германии.

По его словам, двери для смягчения санкций остались открытыми, но при условии, что американская администрация сможет «что-то получить» от российского руководства.

«Я бы никогда не отменил бы санкции, пока не будет сделано что-нибудь, что нас устраивает в Сирии и в Украине», — подчеркнул президент. «Я заключал большие сделки. Это то, что я делаю. Почему я должен отменять санкции, не получая ничего взамен?» — добавил Трамп.

26 мая представитель Белого дома заявил, что Трамп не собирается снимать с России санкции, а также не исключает возможности их ужесточения.

США и ряд стран после аннексии Крыма Россией и начала военных столкновений на востоке Украины в 2014 году ввели финансовые санкции против РФ, ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий.