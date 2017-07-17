Стали известны подробности стрельбы в Запорожье на трамвайной остановке (ФОТО)

В Запорожье патрульные рассказали о стрельбе на остановке трамвая в Александровском районе, в результате которой пострадала женщина. Как сообщали «Верже» пьяный горожанин выстрелил ей в живот.

Как сообщается, полицию вызвали прохожие, которые услышали крики о помощи и увидели истекающую кровью жертву. Полиция задержала мужчину с травмами и ссадинами, при котором был пистолет. Очевидцы рассказали правоохранителям, что пятеро человек подрались в трамвае, после чего разборки продолжились на остановке, и завершились выстрелом в женщину.

Жертва оказалась на больничной койке. При этом стрелок тоже потерял сознание и попал в больницу.

Полиция взяла территорию места происшествия под охрану. Ведется следствие.