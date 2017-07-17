Убийцей юной модели из Запорожья, исчезнувшей два года назад, оказалась женщина

Резонансное убийство 16-летней девушки из Запорожья раскрыто — заочно вручено подозрение в совершении убийства уроженке Днепропетровской области, которая сейчас скрывается за границей.

Как заявил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша, ее вина доказана.

«Совместно с прокуратурой области мы доведем это дело до конца, и в ближайшее время убийца будет под конвоем доставлена в Украину», — сообщил полковник Золотоноша.

Напомним, в марте 2015 года исчезнувшая Сусанна Шаркова была объявлена без вести пропавшей. Спустя три месяца, в июне, ее останки нашли в подвале одного из частных домов в Шевченковском районе.

Как оказалось, пропавшая дружила с двумя девушками, снимавшими этот дом. Но сразу раскрыть злодеяние полиция не смогла.

На СТБ вышла программа «Битва экстрасенсов», в которой ясновидящие попытались найти следы убийц 16-летней модели из Запорожья Сусанны Шарковой.

По одной из версий убийство девушки заказали, поскольку тело нашли без одной ноги, на которой были татуировка.

Экстрасенсы не исключают, что убийца забрал с собой фрагмент тела, чтобы доказать заказчикам, что выполнил работу.

Интересно, что модельное агентство, в котором работал Сусанна, после ее гибели закрылось, а хозяйка уехала в Турцию (видимо, это и есть заказчица убийства, о котором говорил Золотоноша).

По еще одной версии — Сусанну убили из-за денег ее же подруги, которые снимали дом. Вместе с Сусанной пропала и ее банковская карта с 50 тысячами долларов на счету. Эти деньги якобы девушка получала, шантажируя богатых мужчин.

«Ее убил мужчина невысокого роста – стала описывать предполагаемого убийцу потомственная ясновидящая Надежда Воробей.– Он связан с этим домом».

«Ее смерть кто-то заказал! Она много говорила и разболтала какую-то тайну» — сказал медиум из Парижа Себастьян Бальсон.

«Она вам соперница! – обратилась к маме убитой девушки таролог Яна Пасынкова. — У вас один мужчина на двоих. Вы отвернулись от нее! Я не вижу любви от вас»

«Эти люди в очень высоких чинах. Бесы говорят мне их имена!» — сказал черный маг из Ивано-Франковска Андрей Сатаненко.

И откуда на ее счету десятки тысяч евро?

«Вы знаете, чем она занималась?» — спросила таролог Яна Пасынкова у мамы девушки.

«Я не могу это слушать!» — не могла поверить в то, что рассказали ясновидящие о тайной жизни ее дочери женщина…

Кстати, о наработках по раскрытию этого злодеяния в прокуратуре и полиции говорили еще в 2015 году, но намекали, что фигуранты находятся за границей, что мешает их допросить.