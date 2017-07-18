В Запорожской области нашли очевидцев поджога горсовета

Мелитопольский городской отдел полиции продолжает проводить оперативно-розыскные мероприятии по поиску злоумышленников, которые подожгли здание горсовета.

ЧП, напомним, произошло в мае. Неизвестные забросали «коктейлями Молотова» здание мэрии. Нападение произошло около 4:00 утра. Двое мужчин в капюшонах подбежали к горсовету и начали швырять бутылки со смесью в направлении центрального входа. Пламя заметил дежурный, он вызвал пожарных, которые и потушили огонь. В результате инцидента сгорели двери, а также повреждены окна общего отдела исполкома, в котором хранились все архивы документов за последние 5 лет.

Начальник Мелитопольского городского отдела полиции Владимир Бондаренко сообщил на пресс-конференции, что благодаря камерам видеонаблюдения, которые установлены на перекрестке пр. Б. Хмельницкого с ул. Гетмана Сагайдачного, правоохранителям удалось установить номера машины и водителя, который стал свидетелем данного правонарушения.

— Отсюда и выдвигался ряд версий, которые мы рассматриваем. По поджогу проделана огромная работа, отрабатывалось много людей, которые могли быть причастны или участвовать в данном виде преступления. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Но озвучивать я все не могу, та как это навредит ходу следствия. Скажу только, что есть люди, которые могли бы быть причастны к данному преступлению. Оперативная служба до сих пор проводит оперативно-розыскные мероприятия, — сообщил Владимир Бондаренко.

Ранее мы сообщали о том, что на причастность к поджогу горсовета силовики проверяют, в том числе, представителей власти из числа известных политиков города, бывших и нынешних депутатов, передает РИА Мелитополь.

Известно, что силовики ходатайствовали о предоставлении временного доступа на входящие и исходящие звонки мобильной связи Ю. Онищука, А. Фалько, В. Горбаня, Т. Генова и А. Булгакова.

Суд состоялся в начале июня. По всем ходатайствам городского отдела полиции служители Фемиды отказали полиции с формулировкой о том, что ходатайство удовлетворению не подлежит.