В Запорожской области под контроль взяли более ста переселенцев с ВИЧ (ФОТО)

В Запорожье завершился проект «Надихаємо жити…» при финансовой поддержке инициативы «Папа для Украины», который стартовал в апреле 2017 года, и реализовывался БО «Благотворительный фонд «Сподiвання».

Как рассказали «Верже» сотрудники фонда, проект реализовал множество задач: от создания комфортных условий пребывания людей, живущих с ВИЧ, временных переселенцев в стационарном отделении КУ «Центр СПИД» ЗОС во время лечения, удовлетворения их насущных потребностей до оказания социальной поддержки людям с ВИЧ-позитивным статусом в сложные времена.

В начале проекта на учете в КУ «Центр СПИД» ЗОС находилось 144 пациента из числа ВПО, проживающих в городах и селах Запорожской области.

За время реализации проекта (2,5 месяца) 80 человек получили консультации врачей Запорожского областного центра СПИД, Мелитопольского центра СПИД, врачей-инфекционистов 14 сайтов АРТ области, врачей-инфекционистов кабинетов «Доверие» при ЦРБ области, социальных работников неправительственных организаций — БО «Благотворительный фонд «Сподiвання», БО «100% жизнь. Запорожье», БО «БФ «Все возможно» по обследований, которые могут пройти внутренне перемещенные лица из Луганской и Донецкой областей.

Благодаря проекту 29 внутренне перемещенных лиц Запорожья и Запорожской области, живущих с ВИЧ, прошли 89 дорогостоящих медицинских обследований, среди которых: магнито-резонансная томография (головного мозга, с контрастированием и без, позвоночника), электроэнцефалография, допплерография сосудов нижних конечностей, компьютерная томография, ультразвуковое исследование внутренних органов, исследование ликвора и крови методом полимеразной цепной реакции на вирусы.

Это дало возможность врачам КУ «Центр СПИД» ЗОС вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья обследованных пациентов, поставить диагнозы и назначить лечение.

Также на средства, полученные по акции «Папа для Украины», были приобретены и переданы в стационарное отделение КУ« Центр СПИД » ЗОС 2 реанимационно-хирургических монитора, 4 многофункциональных кровати, 1 операционный светильник передвижной 5-рефлекторный с аварийным питанием, 3 бактерецидных облучателя, 2 кондиционера и медицинская ширма.

Все единицы оборудования установлены и введены в эксплуатацию.

— Данный проект не зря мы назвали «Надихаємо жити…». Он был жизненно важным, как для бенефициаров проекта, лиц, ставших жертвами вооруженного конфликта на Востоке Украины, так и для коллективов Центра СПИД и нашей организации. Наши клиенты-пациенты Центра смогли получить необходимую помощь, важную для их дальнейшего существования, потому что назначенные врачами и пройденные обследования иногда существенно помогли повысить качество лечения и дальнейшее состояние наших клиентов. Они с благодарностью реагировали на дополнительные возможности, которые предоставлял проект. Коллектив врачей и социальных работников мог положительно влиять на качество жизни ВПЛ и, благодаря этому проекту, в целом на вопрос преодоления ВИЧ-инфекции в Запорожской области, — говорит Наталья Доценко, президент Благотворительной организации БФ «Сподівання».

Этот проект был уникальным, так как только несколько организаций на Востоке Украины работают с ЛЖВ/ВПЛ по повышению качества жизни и доступу к лечению.