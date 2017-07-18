В Запорожье «Отелло» зарезал соперника и искалечил «суженную»

Пьяный житель Запорожья, мучимый приступами ревности, залез ночью на балкон квартиры третьего этажа дома. Попав в квартиру, он начал выяснять отношения со своей бывшей сожительницей. Ее новый приятель попытался положить конец ссоре. В ответ ревнивец нанес ему тринадцать ножевых ран. А потом ударил ножом «изменщицу» и сбежал с места кровавого преступления

Страшный крик в ночи

Около четырех часов утра жителей небольшого околотка пятиэтажек в Шевченковском районе Запорожья разбудил истошный женский крик. На вызов обеспокоенных соседей приехал наряд полиции (патрульная служба тогда еще в нашем городе не была создана). Стражи порядка застали в квартире дома на улице Бочарова истекающую кровью женщину. А на лестничной площадке лежал труп мужчины.

Израненная ножом женщина сообщила оперативникам имя налетчика, и адрес, по которому он может проживать, а затем потеряла сознание. Медики (карета «Скорой помощи» приехала к дому на Бочарова одновременно с полицией) отвезли окровавленную женщину в реанимацию.

Сыщики задержали 36-летнего подозреваемого в страшном злодеянии на следующий день. Был он крайне пьян и не понимал, что происходит. Допрос отложили на сутки. Очухавшись, мужчина признался, что совершил преступление из-за ревности. Дескать, он был крайне раздосадован, что его возлюбленная, с которой он проживал последние несколько лет, дала ему от ворот поворот. Поскольку встретила на Запорожском сталепрокатном заводе, где и сама работала, более достойную кандидатуру, а ему указала на дверь. Хотя во время следствия женщина заявила, что бывший сожитель сам бросил ее (у потерпевшей на иждивении были двое дочерей-школьниц от первого брака; к счастью, в ту страшную ночь они находились у бабушки с бабушкой). Но спустя несколько месяцев решил вернуться к ней, но она не смогла простить ему предательства. Мол, давай, до свиданья.

Отвергнутый «Отелло», после этого проживал у своего приятеля, поскольку не имел своей жилплощади: из общежития съехал, близко подружившись с сожительницей. Видимо, у мужчины теплились нежные чувства к бывшей сожительнице, но та осталась холодна к его попыткам помириться. А может, крыша над головой, женская нежность и вкусное питание прельщали убийцу. Это нам достоверно неизвестно. Во всяком случае, во время суда мужчина вину не признал и заявил, что залез на балкон к любимой только ради одной цели — примирения. Но странная женщина подняла скандал, а ее знакомый мужчина, спавший в ее постели проснулся и почему-то напал на него. Дескать, он (подсудимый) только добра хотел и защищался, а посему не виноват в трагедии.

Тринадцать ударов ножом сопернику

Но следствие установило немного иную картину печального происшествия: ревнивец, хорошенько заправившись водкой, приехал около четырех часов ночи к женщине, чтобы поговорить. Но она отказалась его впустить. Тогда ревнивец, понимая, что в квартире находится его соперник, твердо решил попасть в жилище и выкинуть нового кавалера из жизни его любимой.

Он залез на балкон квартиры третьего этажа и стал стучать в стекло. После того, как женщина его впустила в квартиру, незваный гость с оскорбительными словами набросился на нее.

Когда в ссору вмешался новый сожитель хозяйки квартиры, ревнивец побежал на кухню и схватил нож. Затем он несколько раз пырнул им противника. А когда перепуганная женщина попыталась выскочить из комнаты, то незваный гость пырнул ножом и ее. Истекая кровью, бедный мужчина продолжал бороться за свою женщину и собственную честь. Это позволило хозяйке дома выскочить из квартиры на улицу и позвать на помощь. А в это время незваный гость продолжал в квартире наносить удары ножом своему недругу. Окровавленный мужчина попытался убежать от своего убийцы, но упал замертво прямо на пороге квартиры (позже судэксперты насчитают на его теле тринадцать ран).

А убийца, матерясь, бросился бежать с места кровавого злодеяния. Он, видимо, смутно понимал, что на долгие годы обретет крышу над головой, правда, в пенитенциарном учреждении. Да и о вкусной пище и женской ласке придется лишь мечтать.

Раненная женщина провела в больнице три недели — врачи сумели вытащить ее буквально с того света. На суде она просила жесткого наказания для своего бывшего кавалера, который убил ее любимого человека. Да, и ее чуть не отправил к праотцам. Дескать, как бы жили ее маленькие дочери, потеряв мать?

По обвинению в умышленном убийстве одного человека и нанесении тяжкого телесного повреждения другому человеку суд приговорил нашего «героя» к двенадцати годам лишения свободы. Также с осужденного мужчины суд взыскал моральный и материальный ущерб в пользу потерпевших (родственники убитого и женщина, не по своей воли ставшая причиной кровавого злодеяния). Кстати, ранее не судимый мужчина не согласился с таким жестоким, по его мнению, вердиктом и подал апелляцию. Но вышестоящий суд оставил приговор без изменений. Мужчину этапировали в одну из колоний региона отбывать срок.