В Запорожье приступили к реставрации древней лодки

Коллектив отдела реставрации Национального заповедника «Хортица» начнет восстановление старинной лодки-долбленки, которую подняли с Днепра. Об этом сообщается на странице заповедника в Facebook.

В реставрационный ангар уже завезли первую партию деталей для изготовления технологической установки. Поскольку лодка большая, то и детали имеют большой размер. Исследования в этом направлении проходили с 2014 года.

За три года была разработана технология глубокой цикличной пропитки жидкими консервационными смесями мокрой деградированной археологической древесины методом полного поглощения. С ее помощью и будет отреставрирована старинная лодка.