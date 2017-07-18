В Запорожье прокуратура возьмется за проверку грузовиков на дорогах

Запорожская областная прокуратура сообщает о совещании, которое было проведено на днях. В результате определены пункты проверок и правил безопасного перемещения крупногабаритного транспорта на дорогах области.

Отмечается, что уже сейчас по области проверили почти 1750 грузовиков, в 60-ти случаях найдены нарушения параметров по нормативному весу. Сумма штрафов составила более 11 тыс. евро.

Также на сегодняшний день на дорогах области устанавливаются новые дорожные знаки и панно для крупногабаритного транспорта, а также определяются места для стоянок.