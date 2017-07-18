В Ираке задержали женщин-боевиков из России

Во время зачистки иракского Мосула от последних боевиков террористической группировки «Исламское государство» задержали 20 джихадисток.

Как сообщает Deutsche Welle, среди них — пять сторонниц ИГ, которые приехали в Ирак из Германии, а также выходцы из России, Ливии, Турции и Сирии.

Подозреваемых задержали на прошлой неделе. Все они прятались в тоннеле в старом городе. Предположительно, у женщин было оружие, в частности, пояса смертников.

10 июля премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об освобождении Мосула от террористов. Этот крупный город на севере Ирака, расположенный на реке Тигр, был захвачен боевиками ИГ в июне 2014 года.

Наземная операция по возвращению контроля над Мосулом началась в октябре 2016 года. Силы международной коалиции во главе с США оказывали иракской армии поддержку.