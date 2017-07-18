В Мелитополе едва не искалечилась на аттракционе 8-летняя девочка

На аттракционе «Джампер» оборвался карабин и она слетела с батута, ударившись о его металлическую основу.

Мама с восьмилетней девочкой пришла в парк и ребенок попросился на свой любимый аттракцион — «Джампер». После оплаты 35 гривен ребенок был поручен инструкторам.

Во время прыжков неожиданно соскочило крепление на одном из ремней, и ребенка с силой швырнуло на металлическую основу батута.

Как сообщает «МВ», ребенок сильно ударился головой и позвоночником, но скорую помощь она не вызывала. Деньги за аттракцион ей не вернули — просто предложили бесплатно покататься на другом.

Теперь мама намерена добиваться закрытия опасного, по ее мнению, аттракциона.