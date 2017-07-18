В России негодуют из-за демонтажа памятников тоталитаризму в Польше

Государственная дума РФ готовит постановление по поводу принятого в Польше закона о демонтаже советских монументов, пишет РИА Новости.

Ожидается, что документ будет принят до завершения этой недели. Отмечается, что депутаты проводят переговоры с парламентами других государств по этой теме.

Что касается содержания постановления, то это будет обращение к иностранным парламентам, в котором российские депутаты выскажут мнение о недопустимости сноса памятников.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя.

Подписанный Анджеем Дудой закон вступит в силу через три месяца. Закон о декоммунизации коснется около 230 памятников, в том числе и оккупационной Красной армии СССР. Также по новому закону станет невозможной установка памятников, пропагандирующих тоталитарный строй.

По закону, памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать.