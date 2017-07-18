В России создали фейк, объясняющий пустые курорты Крыма

По сообщениям российских чиновников, Украина создает искусственные препятствия проезду своих граждан на территорию Крыма.

Газета.Ru называет это фейк — «туристической блокадой», отмечая увеличение времени ожидания в очереди на «границе» до 13 часов. Украинцы составляют существенную часть турпотока региона, который значительно сократился в этом году.

Как заявил глава оккупационного комитета Республики Крым Заур Смирнов, на переход границы на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар», по данным анонимных источников среди украинских пограничников, сейчас требуется около 10–13 часов, в очереди стоят более 70 автомобилей.

Заур Смирнов отмечает, что проблемы на границе вызваны …боязнью Киева показать украинцам «реальную обстановку в Крыму, где царит межнациональное согласие, идут масштабные инфраструктурные проекты».

Как отмечают туроператоры, показатель посещаемости туристами Крыма сократился на 30% по сравнению с прошлым годом.

Популярность Крыма среди россиян снизилась за счет возврата интереса к Турции.

Охлаждение интереса к Крыму произошло из-за достаточно низкого уровня сервиса (особенно в сравнении с другими туристическими направлениями схожей ценовой категории) и не соответствующего ему роста цен (после оккупации Россией Крыма цены увеличились в среднем на 40%).