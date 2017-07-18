Глава МИД России Лавров тщетно пытался успокоить Израиль

Глава российского МИД не разделяет позицию Израиля, который выступил против создания зон деэскалации на юге Сирии, пишет Вести.Ru.

Во время общения с журналистами после министерской встречи глав внешнеполитических ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности, Лавров пытался обратить внимание на то, что и Москва и Вашинтон постарались учесть интересы безопасности всех стран региона, и в том числе Израиля.

«Мы и американская сторона сделали все, чтобы интересы безопасности Израиля в рамках этой конструкции были полностью учтены», — оправдывался Лавров.

Накануне стало известно, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обозначил свою озабоченность в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Нетаньяху считает, что план Москвы и Вашингтона по перемирию в Сирии позволит Ирану расширить присутствие в регионе.