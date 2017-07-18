Запорожская прокуратура обещает экстрадировать убийцу юной модели Шарковой в Украину

Поскольку подозреваемая в убийстве 16-летней девушки из Запорожья скрывается за границей, прокуратура принимает меры по ее экстрадиции.

Как известила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, этой персоне вручено подозрение в совершении убийства. Женщине грозит лишение свободы до 15 лет.

Напомним, в марте 2015 года исчезла юная модель из Запорожья Сусанна Шаркова. Через несколько дней ее объявили без вести пропавшей и начали розыск.

Спустя три месяца, в июне, ее останки нашли в подвале одного из частных домов в Шевченковском районе. Как оказалось, убитая модель дружила с двумя девушками, снимавшими этот дом. Но сразу раскрыть злодеяние полиция не смогла.

На днях резонансное убийство 16-летней девушки было раскрыто — заочно вручено подозрение в совершении убийства уроженке Днепропетровской области. Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

По данным «Верже» подозреваемая уже третий год проживает в Турции и является гражданкой этой страны. Ранее она владела в Запорожье модельным салоном, в котором и работала Сусанна Шаркова.