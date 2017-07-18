Запорожские любители старины смогут принять участие в необычном смотре

«Украинское общество охраны памятников истории и культуры» продолжает проведение Всеукраинского смотра творческих работ «Забытые памятники истории и культуры Украины».

По информации пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, второй тур смотра, который рассчитан на детей школьного возраста и студенчество, продлится с 19 июля по 16 декабря 2017 года.

Акция проводится при поддержке Министерства образования и Министерства культуры Украины.

Итогом второго тура станет выставка творческих работ, которая состоится 16 декабря 2017 года в Галерее «Печерская» организации «Украинское общество охраны памятников истории и культуры».

Запорожцы, желающие принять участие в смотре, должны прислать заявку, фото достопримечательности и творческие работы на адрес Kult_center@ukr.net до 1 октября 2017 года. Подробнее об акции можно узнать на сайте http://pamjatky.org.ua/?p=13704