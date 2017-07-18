Запорожский губернатор Брыль отстранил от работы подчиненного из-за «белых пятен»

До скандала Моники Левински и Билла Клинтона далеко — проблема касается негативных результатов в показателях лелеемой Константином Брылем программы «Урожай» в Токмакском районе и факте взятки.

Глава Запорожской области Константин Брыль вчера побывал с рабочим визитом в Токмаке, во время которого публично предъявил серьезные обвинения своему подчиненному — председателю райгосадминистрации Гураму Джиоеву.

Во время заседания актива района глава Запорожской облгосадминистрации поведал, что главной целью программы «Урожай» — наведение порядка в земельных вопросах, чтобы средства, полученные во время обработки земли, попадали в бюджеты громад, а не в карманы коррупционеров.

«В прошлом году в бюджеты громад края поступило около 100 миллионов гривен дополнительных средств. Однако не все территории поверили в детенизацию земли. Одним из таких районов стал Токмакский, который показал определенные «белые пятна».

Председатель Токмакской райгосадминистрации Гурам Джиоев не смог ответить на проблемные вопросы во время коллегии облгосадминистрации. А через несколько дней человека, которого он покрывал, правоохранители арестовали за получение взятки. Поэтому исполнять обязанности председателя райгосадминистрации будет Елена Шпак», — заявил Константин Брыль.