Запорожцев кормят фруктовой жижей (ФОТО)

На запорожских рынках сегодня продают уцененные бананы, которые по сути являются полностью гнилыми.

«Верже» зафиксировали один из таких лотков на Крытом рынке. Интересно, что неиспорченных бананов в данном магазине нет.

Отметим, что здесь же продают гнилые лимоны и апельсины. В целом, по рынку имеется несколько таких точек с «фруктовой уценёнкой».

И, несмотря на то, что колхоз, как говорится, дело добровольное, и каждый сам решает нужны ли ему такие продукты по «сходной цене», однако, совершенно очевидно, что есть это нельзя.