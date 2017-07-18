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Запорожцев кормят фруктовой жижей (ФОТО)

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user444
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На запорожских рынках сегодня продают уцененные бананы, которые по сути являются полностью гнилыми.

«Верже» зафиксировали один из таких лотков на Крытом рынке. Интересно, что неиспорченных бананов в данном магазине нет.

Отметим, что здесь же продают гнилые лимоны и апельсины. В целом, по рынку имеется несколько таких точек с «фруктовой уценёнкой».

И, несмотря на то, что колхоз, как говорится, дело добровольное, и каждый сам решает нужны ли ему такие продукты по «сходной цене», однако, совершенно очевидно, что есть это нельзя.

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