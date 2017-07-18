За жителем Запорожья полиция и охранник фирмы устроили погоню (ФОТО)

Мужчина срезал кабель в одном из домов, но скрыться не успел — общими усилиями вора задержали.
По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, патрульные получили сигнал о том, что сработала сигнализация телекоммуникационных кабелей.
Подъезжая к месту ЧП, инспекторы на ул. Портовой заметили, как охранник гонится за мужчиной с мотком кабеля в руке. Шансов скрыться у вора не было.
У задержанного изъяли моток скрученного кабеля и пилу — инструмент для резки проводов. На место вызвали следственно-оперативную группу Днепровского райотдела.