На запорожском курорте мужчине молотком проломили череп

Во время хмельной пирушки в бердянском доме на ул. Целинной возник конфликт между хозяином и его гостем.

Ссора переросла в драку, во время которой 47-летний гость нанес молотком удар по голове 59-летнему хозяину. Уразумев, что собутыльник не дышит, житель Бердянска решил спрятаться от возмездия. Но не долго он был в бегах. Спустя двое сыщики задержали его в одном из се района, где подозреваемый прятался у родни.

За содеянное мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Причина, по которой началась ссора, отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области, не сообщает. Видимо, тайна следствия.