Проверяющие маршрутки Запорожья находят лишь мелкие нарушения

Среди нарушений, выявленных в ходе проверок маршрутных микроавтобусов, – огнетушители с просроченным сроком использования, неудовлетворительное состояние креплений сидений, неисправный стояночный тормоз, неработающие аварийные выходы, несоблюдение санитарных норм.

Напомним, три месяца назад в Запорожье была создана рабочая группа, которая проверяет техническое и санитарное состояние городского транспорта.

Проверки проводят специалисты управления по вопросам транспортного обеспечения горсовета совместно с представителями «Укртрансинспекции» и отдела технического контроля превентивной службы управления Нацполиции.

Рейды проходят два раза в неделю перед выходом автобусов на маршрут и на конечных остановках.

По информации управления транспорта Запорожского горсовета, за время проведения проверок на маршрутах общего пользования был составлен 41 акт о нарушении технического состояния транспортных средств, нарушениях договорных условий перевозки пассажиров.

Сотрудники отдела технического контроля превентивной службы управления Национальной полиции выписали порядка 20 админпротоколов.

По результатам составленных актов перевозчикам отправлены требования на устранение выявленных нарушений.