Тут не только торт, тут – не ровен час – США сожрать могут…

На днях в Киеве случился съезд агентуры КГБ­-ФСБ-­ГРУ России. Герои сдачи Крыма и Донбасса, сценаристы и главные исполнители Иловайского и Дебальцевского «котлов», мастера «зачистки» украинских патриотов и добровольцев, рейдеры со стажем, виртуозы «отката» и многомиллиардных «схем» с «возвратом» НДС и субсидиями, гении контрабанды и коррупции, авторы тарифного, курсового и пенсионного геноцида украинцев, люди, добивающие наши экономику, медицину, науку и даже образование, ­ все они собрались на одной лужайке. И покушали сосиски-­гриль, гамбургеры и тортик…

Ох, уж эти послы из-­за океана…

Да, кстати, все вышеперечисленные были названы «реформаторами» и присутствовали на приеме… в посольстве США! По случаю, как объявлено, Дня независимости Штатов от британской Короны… Скажу сразу: посмотрел фоторепортаж упомянутой тусовки и едва дара речи не лишился!

Нет, понятно, что ЦРУ сейчас плохо работает даже в анекдотах, ибо пропустить атаку Путина на американские выборы, это, конечно, надо талант иметь! В условиях­то нынешнего тотального подслушивания и подглядывания всего и вся… Но в самом посольстве разве нет «чувака» со знанием русского языка (ну, может, и украинского), способного просматривать хотя бы киевские газеты и типа украинские Интернет­ресурсы? А еще с зубным скрежетом заставляющего себя смотреть выпуски новостей нашего TV? А если такой человек есть, то что еще нужно для понимания «ху есть ху» в Украине?

Нам уже приходилось говорить о том, что как минимум двое последних послов США в Киеве в период «маккартизма» (1950­1957 г.г.) в Штатах попали бы под обвинение в антиамериканской деятельности. Ибо, если ты ослабляешь Украину, значит, ты усиливаешь ее врага. Который без украинских «Южмаша», «Мотор Сичи», харьковских «Хартрона» и авиазавода, николаевских «Зари» и «Экватора» даже теоретически не сможет «превратить Америку в радиоактивный пепел». Но если в т.ч. и посольство США сквозь пальцы смотрит ­ где явно, а где втихаря – на продажу Украиной вооружений в РФ, обслуживание упомянутыми предприятиями путинского «ракетного щита Родины», то как это называется?

Впрочем, наши выводы тогда были следующими: «Послы просто выполняют волю своих государей». И точка… Стало быть, воля американских «государей» даже со сменой хозяина Белого дома неизменна: Россия должна быть медленно удавлена, а Украина обязана служить где­то окровавленным куском мяса на крючке, за который уже зацепился хищник Путин, а где­то демпфером, позволяющим последнему не чувствовать себя окончательно припертым к стенке.

Что это было?

События последних дней лишь подтверждают, что стратегия США и Европы не меняется. Американцы пытаются додавить Россию, ласково похлопывая Путина по плечу, а Европа ­ получить из этого всего свой процент. Пусть и за счет истекающей кровью Украины.

Вот в Гамбурге случился саммит G­20. Это такой двухдневный съезд лидеров самых крупных экономик мира плюс самых крупных государств планеты. Среди наших соседей в эту «лигу избранных» вошли Россия и Турция, плюс экс­премьер Польши представлял на G­20 Евросоюз.

Если верить росTV, Трамп всячески сторонился Путина. Сидели они за круглым столом на приличном расстоянии, тусовались в разных компаниях. Единственное пересечение ­ случайное рукопожатие Трампа и Путина в кулуарах, съемку которого провели едва ли не скрытой камерой. Ну и, конечно же, личная беседа за закрытыми дверями в течение 2 часов 15 минут вместо запланированных 30 минут. Но Агитпропу и этого оказалось мало, и с помощью «фотошопа» он «усадил» на временно пустующее в перерыве кресло премьера Великобритании Терезы Мэй Путина, и типа это на нем сосредоточено все внимание Трампа, президента Турции Эрдогана и еще двух собеседников. Фальшивка кочевала в российском сегменте Интернета минимум полдня…

Да, но мы отвлеклись от реальной встречи Трампа и Путина. Понятно, что еще впереди публикации американской печати под заголовком: «Агент Трамп слишком долго выслушивал своего куратора от ФСБ», но пока The New York Times выведала вот что: «Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным… президент США Дональд Трамп около 40 минут обсуждал с ним возможное российское вмешательство в выборы в США. По данным американского издания, беседа лидеров стран на эту тему была напряженной, они спорили, а Путин «громко требовал доказательств», которые подтверждали бы влияние Кремля на американские выборы 2016 года. По информации The New York Times, после длительного спора Трамп заявил Путину, что пора перейти к обсуждению других вопросов, «особенно по Сирии» («Гордон.ua», 9.07.2017 г.).

Заметим, что утечку организовало окружение госсекретаря США Тиллерсона. Дабы упредить вопросы американцев: «А о чем там так мило беседовали Трамп и Путин больше положенного времени?», им сразу последовал ответ: «Трамп спросил, а Путин наорал»…

И уже последнее по этому разделу. Помните, сколько было грома оркестров и бросаемых дамами чепчиков по поводу фотосессии Президента Порошенко (пардон, исторического визита) в кабинете Трампа? С обещанием неслыханных перспектив сотрудничества. И вот оно, это сотрудничество, потихоньку «выползает»: в США начаты расследования против украинских металлургов и производителей стальных труб, а антидемпинговые пошлины для Запорожского и Никопольского заводов ферросплавов никто и не собирался отменять со времен Януковича. Кстати, все пошлины вводятся, а расследования проводятся против нас и России в одной связке…

Хроники «подковёрья»

Да, но в центре Европы четвертый год бушует война, в Украине каждый день ­ похороны, так неужели никого из G­20 это не взволновало? Ну как же, Путина и взволновало! «Интересы российского и украинского народов полностью совпадают, но им противоречат цели руководства соседнего государства… У них остался только один товар, которым они успешно торгуют — это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств» («Лента.ру», 09.07.2017 г.).

Проще говоря, это не бандитский захват Крыма, не ежедневное убийство украинцев, начиная с Майдана и по сей день на Донбассе, причиной сложившегося положения, а киевские друзья самого Путина! Без которых, напомним, не стал бы возможным ни захват, ни сегодняшняя ситуация «ни войны, ни мира», ни продолжающиеся финансирования убийств украинских солдат украинским же правительством.

Вот, кстати, новость от народного депутата из президентской БПП(!) Ивана Винника: «Есть перечень избранных лиц, которым правительство Гройсмана возвращает ранее уплаченные налоги. Сразу хочу обратить внимание, что речь идет не о возмещении НДС, а о возвращении авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий. Избранные ­ это преимущественно субъекты, которые находятся на неконтролируемых территориях; субъекты, которых контролирует российский бизнес; субъекты, связанные с окружением Януковича и его «спонсора» ­ господина Ахметова… Среди них: ЗАО «Харцызский трубный завод», которому было возвращено 137 млн грн., ОАО «Крюковский вагоностроительный завод», который получил назад больше 161 млн грн., ПАО «Ясиновский коксохимический завод» (Макеевка) ­ 20,7 млн грн., ЗАО «Индустриальные и дистрибуционные системы» ­ 34 млн грн., ПАО «Укрсоцбанк» ­ более 79 млн грн. (обе последние компании входят в группу российских компаний «Альфа­групп») и др. Общий объем возврата налогов составляет около 2 млрд грн.» («Цензор.нет», 08.07.2017 г.).

Если кто не знает, Макеевка и Харцызск ­ это оккупированная территория (Иловайск, кстати, ­ пригород Харцызска), а на запорожские мосты не могут найти и 250 миллионов… И тут вопрос к Путину: тебе что, на убийство наших солдат двух миллиардов гривен (да еще после указа Порошенко о введении блокады Донбасса от 16 марта 2017 г.) мало?

Но пойдем дальше. Трамп в беседе с Путиным что­то там тоже по Украине затрагивал (т.е. не российскую агрессию, а «украинский кризис»). Но главное ­ состоялась усеченная встреча «Нормандской четверки». «Путин, Меркель и Макрон без Порошенко обсудили ситуацию на Украине», ­ таков был заголовок «Ленты.ру». Какую они «обеспокоенность» там обсуждали ­ не знаем, но карикатурист Георгий Ключник ситуацию схватил мастерски. На картинке стоит удивленный украинец, а рядом под ковром что­то шуршат четверо. Типа о нем заботятся…

Отзвуки Хельсинки 1997 года…

Заметим, что Украину вроде как все поддерживают. Но стоит украинцам перейти к решительным действиям, дабы просто спастись, как тогдашний вице­президент США Джо Байден мчится в Киев и останавливает энергетическую блокаду Крыма в декабре 2015 года. А потом, когда Семенченко и Парасюк организовали ж.д. блокаду Донбасса, «в посольстве США в Украине обеспокоены из­за препятствий поставкам угля из неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей и потенциальным воздействием происходящего на энергетическую систему, экономику и жителей Украины» (УНИАН, 17.02.2017 г.).

Как еще не обеспокоились «из­за препятствий поставок» нефти из ИГИЛ и героина из подконтрольных талибам районов Афганистана…

Но почему ни экономической помощи нет, ни хотя бы поддержки демократии в Украине, свободы слова и свободных выборов? Ведь если бы Янукович творил то же самое, что сегодня делают Порошенко, «Минстець», ЦИК, НБУ, Аваков и Ко, то посольство США «выражало бы беспокойство» каждый час?

И тут на глаза попался один заголовок. «Мы готовили аннексию Крыма 9 лет подряд», ­ предводитель «русской весны» 2014 года в Крыму Чалый рассказал шокирующие подробности, неизвестные ранее» («Диалог.UA», 20.02.2017 г.). Алексей Чалый ­ это «народный мэр» Севастополя, подписавший с Путиным после «референдума» 16.03.2014 г. договор о вхождении города в состав РФ.

Т.о., начиная с победы Ющенко на президентских выборах, у Путина было все готово к захвату Крыма, но кто­то не разрешал ему этого делать. Кто именно, становится ясно из эпизода в Феодосии, когда ФСБ России (при полном попустительстве СБУ) подняло «мирных жителей» на блокирование американской техники, прибывшей на учения. Случилось это в 2006 году. Неужели ЦРУ не знало организаторов, финансистов и планировщиков этого путинского заговора И ПРОТИВ УКРАИНЫ, И ПРОТИВ США. Да знали!

Как и знали, что не только часть грузинской территории, но и Севастополь Путин планировал захватить еще в 2008 году. Но в Грузии бузить разрешили, а в Крыму нет. Пока…

А может, мы все фантазируем? Да нет! 21 марта 1997 года в Хельсинки вечно пьяный Ельцин и американский президент Билл Клинтон подписали нечто, названное тогда прессой «Ялтой­2». Т.е. новый раздел Европы, по которому Украина отходила в зону российских интересов. После чего в конце мая 1997­го, на финише гнусной антиукраинской кампании в росСМИ, Ельцин приехал в Киев, где уже премьеры Лазаренко и Черномырдин подписали договор об «аренде» Севастополя на 20 лет.

Добавим, что в той секретной до сего дня бумаге Ельцина­Клинтона прописано, что кому касательно нас позволено, а что нет. В 2014 году Путину подсказали, что можно и больше, но надурили, как в 1990­м Саддама Хуссейна. Тому тоже разрешили захватить Кувейт, а потом объявили агрессором и позже доконали.

Но при всем при том хельсинский сговор с такими положениями, что и сегодня в них признаться стыдно, никто не отменял, поэтому США постоянно демонстрируют Путину свою договоропригодность. Не из­за этого ли как­то странно выражается глава МИДа России Лавров, а еще наглел и удивлялся покойный посол РФ в ООН Чуркин? Да и Путин все жалуется на несправедливость… Не по той ли причине мчался в Киев Байден и выражает «озабоченность» любой ПОПЫТКОЙ нашего сопротивления посольство США?

Поэтому большая группа киевских друзей Путина неплохо провела время в американский День независимости. Венцом всего стало съедение торта в виде звездно­полосатого флага. Хорошо, что лишь флаг сожрали, ведь при подобных подходах к естественному союзнику, которым по определению является Украина и которая все еще верит Америке, не ровен час ­ сожрут и сами Штаты…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ