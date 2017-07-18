У запорожской малышки свыше 50% тела обожжено огнем

Юная жительница Мелитополя попала в реанимацию после шалостей со спичками.

По словам главного врача больницы интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи Мелитополя Николая Андроса, 4-летняя девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Как оказалось, ребенок играл со спичками, когда на нем загорелась одежда. В результате ЧП у малышки более 50 % ожогов тела второй и третьей степени.

Мелитопольские медики ждут санавиацию, чтобы транспортировать пострадавшую девочку в ожоговый центр Запорожья.