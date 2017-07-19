Боевик из «ДНР» Захарченко снова стал «звездой» соцсетей (ФОТОЖАБЫ)

Соцсети продолжают глумиться на «атаманам ДНР», объявившим о создании еще одного, третьего по счету, государства.

Теперь он заявил о создании «Малороссии». При этом он включил в состав своего царства всю Украину, заявив, что имеет договоренности с некими персонажами в разных регионах Украины.

Дончане подозревают своего лидера в употреблении тяжелых наркотиков. Ранее боевик заявлял об оккупации Киева и Лондона.

Что интересно, даже подельники бандита Захарченко из ЛНР» не были извещены о новых веяниях в голове лидера «ДНР».

В Московии также с сомнением отнеслись к инициативе своего протеже, покрутив пальцем у виска.