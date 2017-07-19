Домой АТО Бойцов «армии ДНР» лечат от алкоголизма и наркомании необычным способом

Бойцов «армии ДНР» лечат от алкоголизма и наркомании необычным способом

От
Valeriy
-
379
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Боевики незаконных вооруженных формирований «ДНР» употребляют алкоголь и наркотики прямо на боевых позициях.

Как сообщает разведка Минобороны Украины,
в связи с этим российские кураторы «армии ДНР» принимают ряд мер, чтобы наказать виновных.

Так, в связи с массовыми случаями пьянства и приемом наркотиков боевиками на боевых позициях, руководством «1 АК ДНР» отдано указание командирам «частей и подразделений» об обязательном обследовании «военнослужащего» в случае ранения на предмет употребления алкогольных напитков.

В случае обнаружения состояния алкогольного или наркотического опьянения, «военнослужащего» предписано лечить за его собственный счет.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here