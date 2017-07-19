Бойцов «армии ДНР» лечат от алкоголизма и наркомании необычным способом

Боевики незаконных вооруженных формирований «ДНР» употребляют алкоголь и наркотики прямо на боевых позициях.
Как сообщает разведка Минобороны Украины,
в связи с этим российские кураторы «армии ДНР» принимают ряд мер, чтобы наказать виновных.
Так, в связи с массовыми случаями пьянства и приемом наркотиков боевиками на боевых позициях, руководством «1 АК ДНР» отдано указание командирам «частей и подразделений» об обязательном обследовании «военнослужащего» в случае ранения на предмет употребления алкогольных напитков.
В случае обнаружения состояния алкогольного или наркотического опьянения, «военнослужащего» предписано лечить за его собственный счет.