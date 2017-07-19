Запорожцев предупреждают о маленьких «курортных» грабителях (ФОТО)

В Бердянское отделение полиции обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что во время отдыха на пляже у нее украли рюкзак с личными вещами и телефоном iPhone 5s.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, на следующий день в полицию обратилась 50-летняя местная жительница. Двое подростков в районе автовокзала открыто сорвали с ее шеи золотую цепочку.

Двоих несовершеннолетних жителей Запорожья задержали. Старший 16-летний и младший 13-летний мальчики оказались выходцами из неблагополучных семей. Пользуясь отсутствием контроля со стороны родителей, они самовольно выехали в Бердянск. Там решили финансово себя обеспечить незаконным способом.

Похищенные вещи изъяли и в скором времени вернут хозяевам. По ст. 185 и ст.186 УК Украины начато уголовные производства.

Суд определит наказание для несовершеннолетних нарушителей. Сейчас они находятся под присмотром в одном из местных интернатов. Относительно родителей за неисполнение родительских обязанностей будут применены необходимые меры.