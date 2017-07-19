В Запорожской области полиция поймала изготовителя опасного зелья (ФОТО)

В Энергодарское отделение полиции проинформировали о причастности местного жителя к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Мужчина в собственной квартире попробовал организовать производство опия. В помещении 35-летнего энергодарца правоохранители провели обыск и обнаружили вещества и приспособления, необходимые для изготовления наркотика.

Их изъяли и направили на экспертизу. По признакам ч. 1 ст. 309 УК Украины открыто уголовное производство. Ведется досудебное расследование.