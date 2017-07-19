В Запорожской области специальная группа будет охранять ресурсы Молочного лимана

В Запорожской области создана мобильная рабочая группа по охране водных биоресурсов, которая будет защищать Молочный лиман.

Как рассказали «Верже» в ЗОГА, в состав группы вошли представители рыбоохранного патруля, пограничной службы, Федотовского и Степановского природоохранных научно-исследовательских отделений Приазовского национального природного парка, рыбохозяйственных предприятий.

Основная задача мобильной рабочей группы – на государственном уровне контролировать водные биоресурсы Молочного лимана.