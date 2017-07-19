В Запорожье «пожалели» матерого сутенера

В Запорожье вынесли приговор сутенеру. На днях прошло заседание Орджоникидзевского райсуда.

Сообщается, что 23 марта на телефон обвиняемому позвонил мужчина и договорился с ним о том, что собеседник за денежное вознаграждение организует ему встречу с проституткой, которая предоставит ему услуги сексуального характера. За сводничество мужчина получил 1 тыс. грн. Из указанной суммы передал 500 гривен проститутке.

Кроме того, подобная встреча состоялась и 4 апреля. В соответствии с ч. 1 ст. 474 УПК Украины, в суд вместе с обвинительным актом поступило соглашение о признании виновности от 26.05.2017 года, заключенного между прокурором и подозреваемым.

Мужчина в ходе досудебного расследования полностью признал свою виновность в совершении указанных преступлений, стороны договорились о правовой квалификации действий обвиняемого по ч. 2 ст. 302 УК Украины, существенных для данного уголовного производства обстоятельств, и наказанием, которое должен понести обвиняемый является лишение свободы сроком на 2 года с освобождением на основании ст. 75 УК Украины от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 УК Украины. Ему назначили накащание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. На основании ст. 75 УК Украины решено освободить мужчину от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.