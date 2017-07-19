В Киеве судят «агента Кремля» из Запорожья

В среду, 19 июля, в Печерском райсуде Киева пройдет судебное заседание над запорожским пиарщиком Павлом Золотаревым, передает 061, со ссылкой на судебный реестр.

Золотарева (более известен, как Мясоедов) обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Заседание суда состоится в 13:40.

Напомним, 22 февраля Глава СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко на брифинге сообщили громкую информацию о том, чтозапорожский журналист Павел Золотарев (он же Павел Мясоедов) за деньги Москвы подкупал политиков. В подтверждение этому СБУ опубликовала соответствующую аудиозапись.