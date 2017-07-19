В Крыму ширятся слухи о мощном землетрясении

Крымские спасатели призвали жителей не распространять слухи о якобы возможном землетрясении, но попросили изучить правила поведения в случае чрезвычайной ситуации.

Предупреждение о возможном катаклизме распространил Крымский экспертный совет по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений.

В сообщении указывается, что землетрясение возможно в течение суток с эпицентром в Черном море в 30 км от Симеиза-Фороса. Однако в МЧС оккупированного Крыма скептически отнеслись к этой информации и призвали не паниковать.

«Научно обоснованной методики предсказания землетрясения за сутки не существует. Мы запросили сеть сейсмостанций в Крыму, никаких изменений в сейсмической активности они не наблюдают», — сообщил помощник начальника управления МЧС Крыма Владимир Иванов.

При этом он напомнил, что Крым является сейсмоопасным регионом, и жители должны знать, как действовать в случае ЧС.