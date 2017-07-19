В СИЗО Запорожья ожидают прибытия «желанного» сидельца (ФОТО)

Педофилу грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Еще в марте житель одного из сел Пологовского района совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки. Почуяв, что его разоблачили, негодяй бросился в бега.

Но его задержали, и теперь сидельцы в СИЗО радостно потирают руки, поскольку издевательства над насильниками детей в местах заключения — обычная практика.

Сегодня, 19 июля, патрульные задержали подозреваемого, находившегося в розыске. По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, во время проверки по базам данных подтвердилось, что мужчина находится в розыске Пологовского отдела ГУНП в Запорожской области с 29 марта 2017 года.

Ему вменено в вину деяние по ч. 2 ст.156 УК «Развращение малолетнего ребенка». На место вызвали следователей, впоследствии задержанного доставили в Днепровский отделения полиции.