Запорожский студент отдаст медуниверситету 132 тыс. грн за бесплатную учебу

В Запорожье бывшему студенту медицинского университета придется выплатить учебному заведению более 130 тыс. грн, которые были начислены судом. Плюс к делу добавились судебные издержки в сумме 1,6 тыс. грн.

Как рассказали «Верже» в вузе, причина такого «налогообложения» после обучения на бюджете то, что молодой человек отказался от государственной «отработки» сроком 3 года по университетскому распределению, предусмотренную госконтрактом.

Орджоникидзевский суд удовлетворил иск вуза и постановил молодому медику за невыполнение условий контракта компенсировать стоимость обучения — 132 тыс. 139 гривен.