Запорожского предпринимателя прижали крупным штрафом за смартфоны

В Запорожье в ходе проведения обыска одного из магазинов прокуратура обнаружила 22 смартфона торговой компании «Apple Inc.» моделей «iPhone 6», «iPhone 6s» и «iPhone 7». Об этом «Верже» сообщили в пресс-службе ГФС региона.

Официальные импортеры компании «Apple Inc.» рассказали налоговикам, что эти телефоны не были предназначены для реализации в Украине. Также не было выявлено фактов таможенного оформления указанных смартфонов одной из таможен ГФС Украины.

В отношении владельца торговой лавки заведено дело о нарушении таможенных правил по признакам, предусмотренным ст. 484 ТК Украины по факту хранения указанных смартфонов, ввезенных на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля.

Предварительная стоимость товара составляет 226 тыс. грн. Смартфоны изъяты Запорожской таможней ГФС до принятия решения судом.

Санкция ст. 484 ТК Украины предусматривает наложение на правонарушителя админвзыскания в виде штрафа в размере 100 процентов стоимости предметов правонарушений или их конфискации.