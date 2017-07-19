Запорожцам угрожает более 500 тонн опасных отходов предприятия

Государственное предприятие «Кремнийполимер» накапливало свои отходы на протяжении 10 лет, – сообщает УНН.

ЗГП «Кремнийполимер», который находится в Заводском районе нашего города, расположен всего в 2 километрах от жилых кварталов. По словам директора предприятия, бывшее руководство сдало на металлолом печи, в которых должны были утилизировать остатки производства. А у нынешней «верхушки» завода нет средств для установления необходимой печи.

Опасность веществ, находящихся на территории завода состоит в том, что они взрывоопасны, а также при контакте с атмосферным воздухом могут выделять довольно токсичные газы.

На «Кремнийполимере» только за этот год завезли 60 тонн хлора без ведения хозяйственной деятельности, а с февраля на предприятии переработали 34 тонны опасных отходов.

Несмотря на то, что предприятие в 2016 году признали банкротом с многомиллионным долгом, оно все еще функционирует, пусть и не должным образом. Известно, что по состоянию на май месяц завод задолжал облэнерго 145 миллионов гривен.

Помимо этого, «Кремнийполимер» входит в «черный» список предприятий (пусть он там занимает и не первую позицию), которые загрязняют окружающую среду и воздух.