Преступник, обокравший жительниц Запорожья, погорел на …дамских тампонах

Воришка для чего-то прихватил из багажа дамы не только дорогостоящие вещи и деньги, но и предметы женской гигиены.

Оказалось, что он похитил вещи и деньги в вагоне поезда «Харьков-Бердянск». А в руки правоохранителей попался случайно: подозрительный мужчина привлек внимание патрульных в Запорожье.

Во время осмотра у мужчины оказалось несколько мобильников, фотоаппаратов, музыкальных плееров и т.д. Но больше всего патрульных удивило наличие в сумке мужчины женских тампонов.

Подозрительного человека пригласили в Александровский райотдел для выяснения. Там выяснилось, что 27-летний мужчина — вор. Нашлись и потерпевшие. Мужчину задержали. Теперь он кусает локти — время-то было выбросить предметы гигиены, а также сбыть ворованные вещи.