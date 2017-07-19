Российский куратор войны на Донбассе Сурков высказался о создании «Малороссии»

Помощник президента РФ Владислав Сурков, которог СМИ называют куратором войны на Донбассе, на совещании оценил идею создания Малороссии, которую озвучил «глава ДНР» Захарченко. Об этом РИА Новости сообщил участвовавший во встрече глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Весь этот хайп по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть», — приводит Чеснаков слова Суркова.

«Частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии», — добавил политолог, продолжая цитировать Суркова.

Как отметил эксперт, Сурков также сказал, что «у Киева есть евроутопия, Донецк отвечает идеей Малороссии, разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон».

«Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ», — не смог удержаться от привычных ему оскорблений Сурков.