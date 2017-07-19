Таинственный суицид запорожанки расследуют как умышленное убийство

Суицид молодой запорожанки в ванной комнате квартиры расследуют как умышленное убийство.

Об этом «Верже» сообщил источник в правоохранительном органе.

Вчера, 18 июля, в полицию поступил сигнал: в одном из домов Заводского района обнаружен труп женщины.

По предварительным данным, 24-летняя женщина покончила жизнь самоубийством путем повешения в ванной комнате. Следов насильственной смерти на теле при первичном осмотре обнаружено не было.

При этом в квартире находились двое приятелей мужа погибшей, которые, по их словам, спали. Сам супруг в этот момент в жилище отсутствовал, поскольку ушел утром на работу.

«По факту смерти в ЕРДР внесено сообщение по ст. 115 УК «Умышленное убийство». Назначены экспертизы, которые установят причину и механизм наступления смерти человека. Проводятся иные следственные действия. При отсутствии события и/или состава преступления производство будет закрыто», — сообщил источник.