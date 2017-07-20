Беспечным жителям Запорожья назначат управдомов

В Запорожье пройдет конкурс по назначению управителя многоквартирных домов, которые не определились с формой собственности.

Этот вопрос обсудили на заседании исполкома городского совета. Горголова Владимир Буряк подчеркнул, что проведение конкурса — требование закона. Муниципалитет обязан назначить управителя домам, жильцы которых в течение года с момента принятия закона не смогли определиться с формой собственности. На сегодня в Запорожье порядка 3,5 тыс. таких домов.

Задача конкурса – определить управляющие компании, которые в дальнейшем возьмут на себя все вопросы, связанные с обслуживанием жилищного фонда.

— В мае этого года мы приняли стартовое решение: была создана конкурсная комиссия и утверждено положение о конкурсной комиссии. Управляющая компания будет выбираться конкурсной комиссией. Главные требования к конкурсной комиссии – законность, коллегиальность и обоснованность решений. Соблюдение принципа равенства по отношению ко всем участникам, — подчеркнул Владимир Буряк.

Члены исполкома утвердили документацию, которая станет дорожной картой для желающих принять участие в конкурсе по назначению управителя. Это детальный список требований к участникам. Основное требование – надежность компании и возможность предоставления своевременной и качественной услуги горожанам.