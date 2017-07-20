В Запорожской области зарегистрировали 7 тыс. «нищих» организаций

По состоянию на 1 июля 2017 года в Запорожской области 7 тыс. неприбыльных организаций вошли в новый Реестр.

Как рассказали «Верже» в пресс-службе ГФС региона, они привели свои учредительные документы в соответствие с нормами статьи 134 Налогового кодекса Украины и своевременно подали их копии в контролирующие и регистрационных органов.

Большинство «неприбыльщиков» — это объединение совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительные кооперативы, гаражные, садоводческие и другие общества, а также религиозные организации. Им присвоены признаки неприбыльности.

Кроме того, из перечня исключено 400 учреждений и организаций, которые по собственному желанию прекратили свою деятельность или были ликвидированы.