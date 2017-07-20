В Запорожье поймали молодого юриста-педофила, который предлагал интим девочке (ВИДЕО)

Активисты запорожской общественной организации «Наследие» вычислили очередного «любителя» несовершеннолетних, передает 1news.zp.ua.

На этот раз на «на горячем» попался 19-летний житель села Смелое Бильмацкого района. Владислав учится в ЗНТУ на юриста и встречается с девушкой. На каникулах он подрабатывает на стройке, а в свободное время переписывается в социальных сетях с девушками. В ходе такого онлайн-общения Владислав познакомился с 13-летней девочкой (фейковая страница). Студент вызвался научить школьницу интиму, присылал фотографии порнографического содержания. Парень поведал, что желал интима, потому что ему понравилась девочка.

Какое же было удивление молодого человека, когда на встречу вместо любознательной школьницы пришли активисты – борцы с педофилией. Владислав честно признался во всем и не отрицал, что у него присутствуют педофильные наклонности.

Активисты в ходе встречи провели с подозреваемым педофилом разъяснительную беседу, где Владиславу, как будущему юристу порекомендовали интересоваться уголовным кодексом, в части ответственности предусмотренной за развращение несовершеннолетних и распространение порнографических материалов. Владислав пообещал больше никогда не заводить знакомство с маленькими девочками.