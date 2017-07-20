В Запорожье продолжается набор в ряды патрульной службы

Сегодня, 20 июля, первые кандидаты проходят этап отбора в службу патрульной полиции Запорожья.

Лишь те, кто сможет сдать норматив по физподготовке проходит в следующий этап — хилые полицейские не нужны!

Кстати, анкету можно подать в электронном виде http://80.91.161.100.

Главные критерии: гражданство Украины, возраст 20–35 лет, наличие водительских прав категории «B», среднее или высшее образование, владение украинским языком и главное — честно служить на благо людей.

Желающим надеть погоны «копа» нужно подать заявку на сайте патрульной полиции, пройти собеседование и тестирование, а затем сдать экзамен по физической подготовке.