В Запорожье суд выпустил на волю дерзкого гангстера

Пока будут продолжаться судебные заседания по обвинению молодчика в двух вооруженных налетах, он побудет дома. Так решил суд Орджоникидзевского района Запорожья.

Как уже сообщал «Верже», на счету преступного трио два разбойных нападения на продавщиц маленьких магазинчиков, расположенных в Бородинском микрорайоне.

17-летний юноша совершил осенью 2015 года грабеж, за что был задержан полицией. Во время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, не став сажать в СИЗО.

Но паренек, почувствовав безнаказность, сколотил банду, призвав в ее ряды двух своих 18-летних приятелей. Молодчики раздобыли два пистолета: один переделанный из стартового в боевой, а второй — травмат.

Во время первого налета, один из парней стоял «на стреме», а двое разбойников, нацепив на лица балаклавы, влетели в магазин на ул. Днепровские пороги. 17-летний главарь ударил продавщицу по лицу и приказал лечь на пол. После этого юноша выгреб из кассы деньги (несколько тысяч гривен) и предупредил жертву, чтобы она пять минут лежала молча.

Спустя неделю бандиты совершили еще один вооруженный налет на магазин на ул. Ладожской. В этот раз разбойников было двое (18-летний парень, стоявший «на шухере», не принимал участие в разбое), зато пострадавших было трое: хозяйка, продавщица и пожилой посетитель.

Молодчиков задержали спустя несколько дней. Двоих разбойников арестовали. Суд Ленинского района признал подсудимых виновными в разбойных нападениях и хранении оружия. Однако жестко карать не стал: один получил три года условно, второй — три года лишения свободы, а главарь — пять лет лишения свободы. Кстати, это наказание — ниже низшего предела санкции ч.3 статьи 187 УК «Разбойное нападение».

С приговором не согласились ни осужденные, ни сторона гособвинения в связи с мягкостью приговора. В апелляционный суд были направлены жалобы. Суд второй инстанции отменил приговор и направил материалы обвинения на новое судебное рассмотрение.

Все это время двое осужденных к лишению свободы молодчиков за решеткой в СИЗО. На днях Орджоникидзевский суд Запорожья (в этот суд передали дело) вынес решение: выпустить на волю обоих разбойников. Одного в связи с отбытием срока (по закону Савченко ему насчитали день в СИЗО за два в колонии), а второму — дерзкому главарю -изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Дескать, нечего кашу за казенный счет хлебать.

Ждать ли запорожцам появления новой молодежной банды, — такой вопрос суд не беспокоил.