В России резко выросла смертность

Естественная убыль населения России в первые пять месяцев 2017 года выросла втрое, по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Как пишет «Рос-информ», ссылаясь на данные Росстата, в РФ за этот период умерли 791 тысяча жителей, родились 679,2 тысячи. Численность населения сократилась на 31,1 тысячи, или 0,02 процента, и составила 146,8 миллиона человек.

Этот показатель за январь-май составила 111,8 тысячи человек, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

О количестве погибших на Донбассе россиян ничего не сказано.