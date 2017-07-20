В Южной Корее от сьедения спасли 149 собак

В южнокорейском уезде Йесан спасены 149 собак, которых выращивали для употребления в пищу. Об этом сообщается в пресс-релизе общества защиты животных Humane Society International (HSI).

Владелец собачьей фермы решил сменить вид деятельности и обратился к защитникам животных за помощью. Он собрался отпустить собак и заняться разведением сельскохозяйственных культур. Организация помогает ему реализовать этот план.

Большинство животных, содержавшихся на ферме, отправили в приюты в США. Несколько щенков оставили в Южной Корее, пока они не подрастут.

Животных планировали убить к ежегодным дням Покналь (Bok Nai), отмечаемых употреблением супа посинтхан, который варят из мяса собак. По данным HSI, 70—80 процентов собачьего мяса съедается в Южной Корее именно в этот период.

С 2014 года организация помогла закрыть десять корейских собачьих ферм и спасла около тысячи собак.