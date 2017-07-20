Глава МИД ФРГ назвал условия пошаговой отмены санкций против России

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль высказался за то, чтобы поощрять улучшение ситуации в Донбассе постепенной отменой санкций ЕС против РФ. Выгоду должно приносить стремление к миру, пояснил министр в интервью Focus.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) считает более разумным постепенное — шаг за шагом — снятие европейских санкций с России, не дожидаясь полного выполнения минских соглашений. Но при этом каждый такому шагу должно предшествовать улучшение ситуации на востоке Украины. Об этом политик рассказал в интервью еженедельнику Focus, вышедшему на сайте издания в среду, 19 июня.

«Правильным было бы — при небольших изменениях ситуации (на востоке Украины. — Ред.) в лучшую сторону — шаг за шагом отменять санкции. Чтобы тем самым показать, что стремление к миру приносит дивиденды», — заявил Габриэль. Согласно действующим решениям ЕС, миниские соглашения должны быть выполнены на 100 процентов, после чего все санкции будут отменены за один раз. «Я считаю это нереалистичным», — сказал министр.

Как отметил Габриэль, для достижения поставленной цели Россия должна оказывать влияние на сепаратистов в Донбассе, а США — на Киев. На вопрос журналиста, при чем тут Америка, когда конфликт происходит в центре Европы, глава МИД Германии заметил, что Вашингтон обладает сильным влиянием на Украину. Кроме того, по словам политика, его не радовала бы ситуация, в которой США самоустранились бы от решения проблем мировой политики, поскольку это сделает мир еще менее безопасным.