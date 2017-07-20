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Доверчивость сделала нищим пенсионера из Запорожья

От
Valeriy
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Пожилой житель Запорожья угодил в сети афериста, поверив незнакомцу, представившемуся работником банка.

Как выяснилось, 71-летнему мужчине позвонили домой якобы из банка и сказали, что он приобрел ноутбук на одном из интернет-сайтов. Пенсионер попытался объяснить, что он не только не приобретал ноутбук, но даже не знает, что это такое.

В ответ ему поведали, что вокруг сплошные проходимцы и мошенницы. Дескать, нужно держать ухо востро и никому не верить. После этого трубку взял «сотрудник безопасности банка», который рассказал пожилому мужчине, что для того, чтобы с его счета не была списана сума за ноутбук, он должен перевести все свои средства на временный счет.

Пенсионеру продиктовали какие-то цифры и перечень последовательных действий. Запорожец все исполнил как велели, а на следующий день узнал, что сам перевел аферистам свыше 90 тысяч гривен на чужой банковский счет.

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