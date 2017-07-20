Житель Запорожья в производственных масштабах наладил выпуск смертельных изделий (ФОТО)

Правоохранители получили оперативная информация о причастности жителя Запорожья, частного предпринимателя, к незаконному обороту оружия. В рамках уголовного производства, сотрудники полиции провели обыск в двухэтажном гараже мужчины.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, стражи порядка обнаружили в гараже настоящий цех по изготовлению патронов для нарезного оружия. Помимо патронов к различным видам оружия, полицейские изъяли три пистолета иностранного производства и семь единиц охотничьего оружия, которое хранилось с нарушением норм законодательства, а также значительную сумму в иностранной валюте. Кроме того, изъяты станки для изготовления боеприпасов.

С какой целью злоумышленник изготавливал такой специфический товар – установит дальнейшее расследование по ст. 263 УК «Изготовление и хранения оружия и боеприпасов». До 7 лет колонии обещает санкция этой статьи.