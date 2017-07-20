Жителям Запорожской области не дают покоя стаи диких собак

Жители Мелитополя вновь жалуются на диких собак. Например, на ул. Монастырской ежедневно они растягивают пакеты с мусором, нападают на велосипедистов и мешают спать всей округе, оглушая ночь беспрерывным лаем, передает РИА Мелитополь.

По словам одного из жителей, Юрия, стая бродячих собак давно нарушила привычный режим жизни.

— Возвращаясь домой после работы, я, вместо того, чтобы поужинать и отдохнуть, ежедневно зарываю ямы, которые собаки копают под моим забором, досаживаю цветы, в которых они лежат. А потом всю ночь не могу уснуть из-за лая, к которому в итоге подключаются и все домашние псы с улицы, — жалуется Юрий Владимирович.

Дом другого жителя, Сергея, ограждает капитальный забор с воротами, поэтому подкопы к нему дворняги не делают, зато доставляют другие неудобства.

— Практически возле моего дома растет дерево, куда каждый вторник все жители близлежащих домов выставляют мусор в пакетах. Все это растягивается собаками. Я вынужден собирать чужой мусор и заносить его в свой двор до следующего вторника, — жалуется мужчина.

Устав от собачьего террора, Юрий даже записался на прием в горисполком. Заместитель мэра Сергей Павленко пообещал, что приют для бродячих животных в городе заработает к концу июля. Собак пообещали отвезти на стерилизацию, а потом вернуть назад. Жители надеются, что стерилизация, по крайней мере, решит проблему с «собачьими свадьбами» и постоянным увеличением приплода стаи. А вот как спать с открытыми окнами, здесь уже давно позабыли…